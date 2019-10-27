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В Ингушетии проведут летний фотофестиваль "В объективе" в 2020 году

В рамках фестиваля пройдут конкурсы, выступления артистов, лекции и мастер-классы

МАГАС, 27 октября. /ТАСС/. Летний фотофестиваль "В объективе" проведут в Ингушетии в 2020 году на средства гранта молодежного форума "Машук". Организаторы рассчитывают на участие в фестивале около тысячи начинающих и профессиональных фотографов, рассказал ТАСС автор проекта Кимран Эжиев.

"Летом мы проведем фестиваль фотографии "В объективе", главной целью которого является развитие фотоискусства в регионе. У нас большое количество талантливой молодежи, которой нравится фотографировать и показывать свое видение мира. Я думаю, что ограничений в жанрах фото не будет - на фестивале свои работы на любую тематику сможет представить любой фотограф, мы надеемся собрать около 1 тыс. участников", - сказал Эжиев.

По его словам, проект фестиваля стал грантополучателем молодежного форума "Машук" в номинации "Инициативы творческой молодежи" и выиграл около 300 тыс. рублей. Эжиев также добавил, что помимо выставочной части, в рамках фестиваля будут проведены конкурсы, выступление артистов, лекции и мастер-классы.

"Причем лекции и мастер-классы будут проведены не только на самом фотофестивале, мы планируем начать проводить их уже с конца этого года. Раз в месяц приглашенные нами фотографы-профессионалы будут обучать на лекциях и мастер-классах около 100 молодых людей. Это будут десять команд, в каждой из которых будет по десять человек, а на самом фестивале мы проведем конкурс и выберем из этих команд тех, кто достиг наибольших результатов и мастерства во время обучения", - добавил собеседник агентства.

Северо-Кавказский молодежный форум "Машук" проводится в Пятигорске (Ставропольский край) с 2010 года. В 2019 году форум проходил с 9 по 30 августа и впервые на "Машуке" была организована третья смена, а число участников увеличилось до 3 тыс. Ингушетия в 2019 году второй раз стала лидером среди регионов СКФО по сумме выигранных грантов на "Машуке".

Теги
РоссияСеверный КавказИнгушетияСКФО
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