Отключения электроэнергии произошло в нескольких районах Новгородской области

ТАСС, 27 октября. Несколько районов Новгородской области остались без электроснабжения из-за сильного ветра в воскресенье при температуре воздуха около плюс 5 градусов. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе компании "Новгородэнерго".

"Наиболее сложная обстановка в центральных районах, над восстановлением электроснабжения работают 22 аварийные бригады работают, 22 единицы техники", - сообщили в компании, не уточнив число отключенных потребителей.

По словам энергетиков, работа осложняется сильным ветром и сложной ситуацией на дорогах общего пользования, где ветер повалил деревья. Работы будут продолжаться до устранения последствий.