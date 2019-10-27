Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Отключения электроэнергии произошло в нескольких районах Новгородской области

Над устранением последствий работают 22 аварийные бригады и 22 единицы техники

ТАСС, 27 октября. Несколько районов Новгородской области остались без электроснабжения из-за сильного ветра в воскресенье при температуре воздуха около плюс 5 градусов. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе компании "Новгородэнерго".

"Наиболее сложная обстановка в центральных районах, над восстановлением электроснабжения работают 22 аварийные бригады работают, 22 единицы техники", - сообщили в компании, не уточнив число отключенных потребителей.

По словам энергетиков, работа осложняется сильным ветром и сложной ситуацией на дорогах общего пользования, где ветер повалил деревья. Работы будут продолжаться до устранения последствий.

Теги
РоссияНовгородская область
Реклама на ТАСС
Дело Марии Бутиной
Бутина сообщила, что друзья из США оплатили ее учебу в вузе
Они добавила, что "никакое правительство российское за это не платило"
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС