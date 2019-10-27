В Москве впервые пройдет фестиваль социального театра "Особый взгляд"

МОСКВА, 28 октября. /ТАСС/. Первый российский форум-фестиваль социального театра "Особый взгляд", на котором будут представлены 12 постановок с участием актеров с ограниченными возможностями, откроется в Москве в понедельник и продлится до 31 октября.

"К сожалению, часто мне приходится сталкиваться с мнением, что социальный и инклюзивный театр - это не искусство, а социалка, арт-терапия для лиц в трудной жизненной ситуации и что спектакли про инвалидов или бездомных пугают зрителей. Я надеюсь, что наш фестиваль социального театра "Особый взгляд", который проходит на ведущих культурных площадках Москвы, поможет это мнение изменить. И что наше общество будет меняться и будет не прятаться от проблем, а решать их", - сказала ТАСС руководитель Центра реализации творческих проектов "Инклюзион", член дирекции фестиваля Татьяна Медюх.

На фестивале представлены спектакли, поднимающие самые разные общественные проблемы. Так, спектакль Туфана Имамутдинова "Аллюки" рассказывает про необходимость поиска баланса между глобализацией и сохранением культуры и языков малых народов России.

Молодежный театр Алтая из Барнаула представит постановку Wonder boy, рассказывающую о мальчике Августе со специфической внешностью. Герой пропустил обучение в начальной школе из-за серьезной болезни, а поступив в пятый класс, он становится объектом насмешек одноклассников. "Мальчик совершает самую сложную в наше время вещь - принимает мир таким, какой он есть. С внешностью, дисгармоничной настолько, насколько это вообще возможно, он гармоничен внутри. И именно поэтому у него появляются друзья <…> Так что спектакль - о внутренней красоте, которую мы все хотим обрести", - передает слова режиссера Максима Соколова пресс-служба.

Постановку по древнегреческому эпосу привезут Благотворительный фонд "Подари мне крылья" и Социально-Художественный Театр. "Одиссея 2К19" - это история о поиске себя, обретении дома, сложном выборе, душевных скитаниях и трудностях, преодолеваемых в полном одиночестве. В основу спектакля легла поэма Гомера и документальные материалы, собранные при участии воспитанников детских домов Петербурга.

Каково это жить в темноте

Свои проекты покажут несколько филиалов центра "Инклюзион" из разных регионов. Медюх выделила постановку петербургского отделения "Ночи Холстомера". "Там большая часть актеров - слепоглухие люди старшего возраста, но это профессиональный, качественный и очень красивый спектакль про то, каково это быть непохожим на других", - поделилась она. Московский центр совместно с фондом поддержки слепоглухих "Со-единение" сделали постановку по пьесе Александра Островского "Гроза". Их версия - "Гроза - среда обитания" - была переложена на жестовый язык. В постановке задействованы 12 студентов с особыми потребностями, а также профессиональные артисты и музыканты.

Как считает режиссер спектакля Михаил Фейгин, после статьи Николая Добролюбова про "луч света в темном царстве" главную героиню только так и воспринимали и считали, что она рвется к свободе и протестует против устоев и невежества своего окружения. "Островский описывает, прежде всего, силу женской души во всей непредсказуемости, открытости, страстности и беззащитности. Мы адаптировали текст пьесы к современным реалиям, к особенностям восприятия наших студентов и назвали спектакль так: "Гроза - среда обитания", - цитирует пресс-служба его слова об идее постановки.

Помимо этого, зрители смогут увидеть спектакли "Магазин" Центра современной драматургии (Екатеринбург), "Все началось со шторки для душа" столичного театра The Invisible Shows, "Пещера" московской площадки Трансформатор.doc, "Unреальность" театральной школы "Инклюзион" из Новосибирска, "Фабрика историй" санкт-петербургского фонда "Альма Матер" и другие. Спектакль также представит Музей архитектуры имени А. В. Щусева, постановка получила название "Страна слепых". В рамках офф-программы состоятся показы наиболее интересных работ в области социального театра, идущих в репертуаре московских театров.

Креативный продюсер фестиваля Ника Пархомовская поделилась с ТАСС, что она делает этот фестиваль потому, что верит, что искусство способно изменить мир и именно оно разворачивает общество и общественные настроения в сторону большей гуманности, эмпатии, толерантности и терпимости. "Собственно, участие всех этих спектаклей, в которых не просто выходят на сцену, но играют на ней те, кто обычно вообще не попадает в поле нашего зрения, для меня главная задача нашего фестиваля. Он позволяет увидеть тех, кто обычно невидим, обратить внимание на их проблемы и чаяния, а иногда и прочувствовать самому, каково это жить в темноте", - отметила она.

Вход на мероприятия форума-фестиваля "Особый взгляд" свободный, зрителям необходимо пройти предварительную регистрацию. Семь спектаклей можно будет увидеть по трансляции в социальных сетях организаторов фестиваля - программы поддержки людей с нарушением зрения "Особый взгляд" и Центра реализации творческих проектов "Инклюзион".