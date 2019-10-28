Штормовое предупреждение объявлено на Камчатке из-за циклона

МОСКВА, 28 октября. /ТАСС/. Спасатели Камчатского края в понедельник объявили на территории региона экстренное предупреждение из-за подошедшего к берегам полуострова циклона. Об этом сообщает пресс-служба главного управления МЧС России по Камчатскому краю.

"Наиболее вероятны нарушения в системе энергоснабжения, осложнения обстановки на автомобильных дорогах. Главное управление МЧС России по Камчатскому краю настойчиво рекомендует населению на время действия циклона принять все необходимые меры для обеспечения собственной безопасности и безопасности имущества, временно воздержаться от выезда за пределы населенных пунктов, а в случае необходимости передвижения по трассам, быть предельно осторожными, соблюдать скоростной режим", - говорится в сообщении.

По информации Камчатского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, циклон пришел со стороны Тихого океана. Под его влияние попала южная часть полуострова. Вечером в Петропавловск-Камчатском и Вилючинском городских округах, а также Елизовском и Усть-Большерецком районах ожидается дождь. Ветер при порывах может достигать 10 м/с, а в ночь с 28 на 29 октября на юго-восточном побережье - до 14 м/с.

Сейчас в регионе идет мокрый снег, ветер скоростью до 4 м/с. Температура воздуха в Петропавловске-Камчатском плюс 4 градуса.