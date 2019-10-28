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Москвичи смогут бесплатно проверить сердце 29 и 31 октября

В акции примут участие 59 городских поликлиник и больниц

МОСКВА, 28 октября. /ТАСС/. Бесплатная акция, приуроченная ко Всемирному дню борьбы с инсультом, пройдет в Москве 29 и 31 октября. Жители города смогут проверить сердечно-сосудистую систему, получить консультацию у невролога и послушать лекции о профилактике и ранней диагностике инсульта, сообщается в понедельник на портале мэра и правительства столицы.

"В рамках акции горожане смогут пройти комплексное обследование, а также получить консультацию невролога. Кроме того, всех желающих приглашают посетить лекции, посвященные профилактике и ранней диагностике инсульта", - говорится в сообщении.

В акции примут участие 59 городских поликлиник и больниц. Так, 29 октября с 10:00 до 18:00 можно будет сделать экспресс-оценку состояния сердца, измерить артериальное давление, определить индекс массы тела и провести экспресс-анализы крови в 45 центрах здоровья и отделениях или кабинетах профилактики при городских поликлиниках.

"Мужчины старше 45 лет и женщины старше 50 лет 29 и 31 октября смогут бесплатно и без направления сделать ультразвуковую допплерографию сосудов шеи (УЗДГ) по месту прикрепления к поликлинике. Это исследование будет проводиться с 09:00 до 18:00 в 33 медицинских организациях. По результатам диагностики пациентов проконсультируют специалисты и при необходимости направят их на дальнейшее, более углубленное обследование", - добавили в сообщении.

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