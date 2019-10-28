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Магаданская область получила спецтехнику и автобусы для обновления устаревшего парка

Первые 40 машин уже поступили в регион

МАГАДАН, 28 октября. /ТАСС/. Магаданская область на 500 млн рублей, выделенных ей ранее из резервного фонда правительства РФ, приобрела автобусы и спецтехнику для обновления устаревшего парка. Об этом сообщил глава региона Сергей Носов во время показа техники вице-премьеру - полпреду президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрию Трутневу, который прибыл с визитом в регион.

По данным пресс-службы главы региона, губернатор не раз отмечал потребность Магаданской области в обновлении и пополнении автопарка. Ранее к Носову неоднократно обращались жители муниципальных образований, которые жаловались на проблемы в сфере ЖКХ. При этом руководители муниципалитетов разъясняли, что часть вопросов можно решить с помощью новой спецтехники.

"У нас фактически на 420 млн рублей уже часть техники пришла, часть во Владивостоке [готовится к отправке]. И 70 млн рублей доразыгрываем на конкурсах. К декабрю планируем поставки и рассчитываться", - сказал Носов.

Как уточнили в пресс-службе, всего на 500 млн рублей регион закупит 72 единицы техники - грейдеры, бульдозеры, автокраны, болотоходы, а также по несколько автобусов для перевозок школьников и работы на регулярных маршрутах - такие машины оборудованы для перевозки маломобильных граждан. Из них в регион уже доставлено 40 машин.

Планировалось, что область получит 82 машины, однако из-за специальной подготовки для северных условий они оказались дороже, чем планировалось.

Теги
Трутнев, Юрий ПетровичРоссияНосов, Сергей КонстантиновичМагаданская область
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