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Московский зоопарк будет вести свой видеоблог

Первым гостем станет Дима Билан

МОСКВА, 28 октября. /ТАСС/. Директор Московского зоопарка в понедельник запустит просветительский видеоблог о "закулисье" столичного зверинца. Гостем первого выпуска станет певец Дима Билан, сообщила в понедельник пресс-служба зоопарка.

"28 октября на официальном Youtube-канале Московского зоопарка выйдет первый выпуск эксклюзивного просветительского проекта "В Zooпарке со Светланой Акуловой". Идейным вдохновителем и ведущим блога станет генеральный директор зоопарка Светлана Акулова <…> Пилотный выпуск блога будет посвящен большим пандам, а его звездным гостем станет Дмитрий Билан. Он навестит больших панд Диндин и Жуи, узнает, чем их кормят, понаблюдает за тем, как медведи проходят тренинги, и даже проверит, насколько они музыкальны", - говорится в сообщении.

Гостями передачи в дальнейшем будут известные актеры, музыканты и блогеры. Будут отдельные выпуски, ориентированные на детскую аудиторию. Акулова планирует знакомить зрителей с биоразнообразием планеты, работой зоопарка и говорить об экологических проблемах, в частности, об исчезновении видов дикой фауны. Эпизоды блога будут выходить еженедельно, пилотный выпуск уже доступен для просмотра.

"Наш проект призван изменить привычный взгляд на современные зоопарки и показать их насыщенную внутреннюю жизнь. Также мы хотим делиться знаниями о животном мире, чтобы помочь каждому увидеть фауну Земли во всем ее многообразии, полюбить ее и научиться относиться к ней бережно", - процитировали директора парка в сообщении.

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