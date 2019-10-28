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Смертность от инсультов в России за 10 лет снизилась вдвое

Министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова добавила, что смертность от острых инфарктов миокарда снизилась на 20%

МОСКВА, 28 октября. /ТАСС/. Смертность россиян он инсультов за последние 10 лет снизилась в два раза, в том числе благодаря созданию специальных межрайонных, межмуниципальных центров, сообщила в понедельник министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова в интервью радио "Комсомольская правда".

"Мы с нуля создали второй уровень системы, так называемые межрайонные, межмуниципальные центры для спасения жизни человека при жизнеугрожающих состояниях - инсульты, инфаркты миокарда, сложные комбинированные травмы, коматозные состояния. Благодаря этому, за 10 лет мы более чем в два раза снизили смертность от инсультов, от травмы от дорожно-транспортных происшествий", - сказала министр.

Она добавила, что смертность от острых инфарктов миокарда снизилась на 20%.

Теги
Скворцова, Вероника ИгоревнаРоссия
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