Глава СПЧ примет участие в акции "Возвращение имен" на Лубянской площади

МОСКВА, 28 октября. /ТАСС/. Председатель Совета при президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев, члены СПЧ, правозащитники и общественные деятели примут участие в акции "Возвращение имен", которая пройдет на Лубянской площади в Москве во вторник. Информация об этом размещена в понедельник на сайте Совета.

"В канун Дня памяти жертв политических репрессий у Соловецкого камня в Москве пройдет акция "Возвращение имен". С 10 утра до 10 вечера, сменяя друг друга, желающие будут зачитывать имена людей, расстрелянных в Москве в годы советского террора", - сообщается на сайте.

Акция проводится более 10 лет подряд 29 октября - в канун Дня памяти жертв политических репрессий. "Люди зачитывают имена расстрелянных 12 часов без остановки, но за все годы акции едва дошли до середины списка", - говорится в сообщении СПЧ.

Акция будет транслироваться в прямом эфире на сайте october29.ru, организатором мероприятия выступает общество "Мемориал".

Дата 30 октября была официально объявлена Днем памяти жертв политических репрессий решением Верховного совета РСФСР 18 октября 1991 года. Она напоминает о событиях 30 октября 1974 года, когда политзаключенные мордовских и пермских лагерей объявили голодовку в знак протеста против политических репрессий в Советском Союзе и провозгласили День политзаключенного в СССР.