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Крым с начала года принял рекордное число отдыхающих

Полуостров посетили 6,87 млн туристов

СИМФЕРОПОЛЬ, 28 октября. /ТАСС/. Число отдохнувших в Крыму за 10 месяцев 2019 года составило 6,87 млн человек - это больше, чем за весь прошлый год (6,8 млн человек). Об этом в понедельник на своей странице во "ВКонтакте" сообщил глава республики Сергей Аксенов.

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Туристический сезон в Крыму считается круглогодичным. Кроме пляжного отдыха, в регионе работают бальнеокурорты, а осенью организованы гастрономические фестивали. По итогам 12 месяцев 2018 года, в Крыму отдохнуло рекордное за постсоветские годы число туристов - около 6,8 млн человек.

"Рекордные показатели прошлого курортного сезона в этом году превышены. По информации на 28 октября, в нашем регионе с начала года уже отдохнули 6 млн 870 тыс. человек. Это на 10% превышает прошлогодний показатель в аналогичный период", - написал Аксенов.

Большая часть туристов в Крым прибывает из Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга, Приволжского, Уральского федеральных округов. "Среди зарубежных направлений лидирует Украина. Из соседней страны к нам в этом году приехали 1 млн 35 тыс. отдыхающих. Также популярен отдых в Крыму у белорусов, жителей Казахстана, Германии и ряда других стран", - добавил Аксенов.

Он отметил, что к новогодним праздникам на крымские курорты также наблюдается спрос. "В целом ряде отелей уровень бронирования превышает 70%, и с каждым днем количество заявок увеличивается", - уточнил глава Крыма.

Теги
РоссияАксенов, Сергей ВалерьевичКрым
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