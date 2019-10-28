Путин поручил обсудить возможность оплачивать газификации жилья из материнского капитала

МОСКВА, 28 октября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин поручил правительству до 15 ноября проработать возможность использования части средств материнского капитала для газификации жилья. Соответствующее поручение содержится в перечне, данном по итогам встречи с представителями общественности Дальнего Востока и опубликованном на сайте Кремля.

"Правительству РФ рассмотреть вопросы о возможности использования средств или части средств материнского капитала, предусмотренного Федеральным законом "О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей", на оплату услуг по газификации жилых помещений", - говорится в тексте документа.

Кроме того, эти деньги предлагается использовать для оплаты подключения жилья к централизованным системам водоснабжения, водоотведения или для прокладки автономных систем водоснабжения и водоотведения.