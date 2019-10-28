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Путин поручил создать в ДФО комплекс для соревнований по экстремальным видам спорта

Это поручение дано Министерству спорта совместно с Министерством по развитию Дальнего Востока и Арктики

МОСКВА, 28 октября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поручил создать во Владивостоке спортивный комплекс для проведения российских и международных соревнований по экстремальным видам спорта. Как сообщает пресс-служба Кремля, такое поручение дано по итогам состоявшейся 6 сентября встречи с представителями общественности Дальневосточного федерального округа (ДФО).

"Министерству спорта разработать совместно с Министерством по развитию Дальнего Востока и Арктики и представить предложения по созданию в регионах, входящих в состав ДФО, спортивных площадок для экстремальных видов спорта, а также по строительству в городе Владивостоке соответствующего международным стандартам спортивного комплекса для проведения российских и международных соревнований по экстремальным видам спорта", - говорится в документе. Свои предложения ведомства должны представить к 15 декабря 2019 года.

Президент также поручил Министерству просвещения, Министерству науки и высшего образования и Федеральному агентству по делам национальностей при участии Фонда сохранения и изучения родных языков народов России оказать содействие в сохранении и развитии удэгейского языка (распространен в отдельных районах Приморского и Хабаровского краев) и литературы.

Министерство культуры должно будет до 10 января 2020 года отчитаться перед главой государства об оказании поддержки в проведении акции "Великое кино великой страны" и фестиваля телевизионных художественных фильмов "Утро Родины".

Министерству транспорта совместно с администрацией Приморского края поручено представить предложения о создании "школы под парусами" на базе Морского государственного университета имени адмирала Г.И. Невельского для работы с молодежью, в том числе для изучения морской истории страны. Для этой школы также поручено построить два парусных судна.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссия
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