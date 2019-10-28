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Скворцова считает, что стерилизация за преступления против детей может быть действенна

Это может быть реальным способом решения проблемы, если речь идет о маниакальном состоянии, о повторяемости преступлений, считает глава Минздрава

МОСКВА, 28 октября. /ТАСС/. Решение о необходимости химической кастрации преступников за преступления против половой неприкосновенности личности должен принимать эксперт судебно-психиатрической экспертизы, считает министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова. В эфире радио "Комсомольская правда" в понедельник глава Минздрава заявила, что такая мера может быть эффективной и в случае маниакального состояния преступников.

"Я считаю, что здесь решение должен принимать эксперт судебно-психиатрической экспертизы. В том случае, если речь идет о маниакальном состоянии, о повторяемости этих преступлений, то это реальный способ решения проблемы", - сказала Скворцова, отвечая на вопрос о возможности стерилизации осужденных за педофилию.

Она также отметила, что в полномочия Минздрава России это решение не входит. "Это не полномочия министерства здравоохранения точно. Это один из способов решения проблемы для маниакальных пациентов", - пояснила Скворцова.

Теги
Скворцова, Вероника ИгоревнаРоссия
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