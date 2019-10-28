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Журналисты из китайской провинции Хайнань завершили стажировку в ТАСС

Глава китайской делегации Ли Сяогуан выразил надежду на дальнейшие совместные обучающие проекты

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 28 октября. /ТАСС/. Более двух десятков журналистов из южнокитайской провинции Хайнань, представляющих различные средства массовой информации, завершили в понедельник стажировку в ТАСС, проходившую в штаб-квартире агентства в Москве и в региональном информцентре в Санкт-Петербурге. Своими впечатлениями об итогах программы обучения поделился с корреспондентом ТАСС глава китайской делегации, руководитель отдела политических исследований, отдела пропаганды провинциального партийного комитета Коммунистической партии Китая Ли Сяогуан.

"Несмотря на то, что время все-таки у нас было ограничено, мы получили много впечатлений и знаний. Все члены делегации первый раз за границей. Мы впечатлены красотами разных по настроению городов - это Москва и Санкт-Петербург, - и, конечно же, очень системная у нас была образовательная программа, в том числе с подробным рассказом об истории агентства ТАСС, о всех его структурах и о том, как они между собой взаимодействуют. Мы также посетили много редакций и даже сами поучаствовали непосредственно в работе агентства. У нас такая делегация, которая очень любит задавать вопросы, и коллеги с нами откровенно делились, на все были получены ответы", - рассказал глава делегации, выразив благодарность руководству агентства за организацию стажировки.

Стажировка проходила с 17 по 28 октября. "Мы привезли с собой самых выдающихся представителей медиа - телевидения, газет и радио. Они, конечно, были в большом восторге от знакомства с работой старейшего информационного агентства России, и весь материал, который был представлен, они подробно записали и, я надеюсь и уверен, будут использовать в своей работе", - отметил Ли Сяогуан.

Петербургская программа

Китайских журналистов в Петербурге познакомили с региональными проектами агентства, в том числе связанными с освещением арктической тематики и работой с молодежной аудиторией. Сотрудники ТАСС также рассказали им об особенностях работы редакции в период предвыборной кампании и в Единый день голосования, о роли новостей культуры в общей информационной парадигме города, взаимодействии с некоммерческими организациями, информационном партнерстве и многом другом. О роли ТАСС в формировании профессиональных стандартов российской журналистики делегации из КНР рассказала почетный профессор Санкт-Петербургского государственного университета Людмила Громова.

"Поразили все преподаватели, потому что они были абсолютно разные и по характеру, и по манере подачи информации, и все оставили очень теплые и хорошие впечатления, - признался руководитель китайской делегации. - В Китае есть поговорка: "Лучше подарить удочку, чем рыбу". Я считаю, что мы полностью это оправдали: нам рассказали и о способах получения информации, о ее обработке и непосредственно о готовом продукте - ленте ТАСС и других информпродуктах. Самое главное, что нам продемонстрировали тассовцы и все преподаватели, - это их горячие сердца, горящие именно их любовью к работе, и тот трепет, с которым они к ней относятся, и, конечно же, нас поразила их неутомимая трудоспособность, - через это мы почувствовали, как они работают и как достигают такой скорости передачи новостей".

Директор Санкт-Петербургского РИЦ ТАСС Александр Потехин в свою очередь отметил искренний интерес китайских коллег ко всем темам, предложенным в учебной программе, а также к тому, какие совместные программы между городом на Неве и провинцией Хайнань могут быть привлекательны для простых петербуржцев. "И речь здесь шла не только об организации взаимных туристических поездок, но и о сотрудничестве в других сферах - культуре прежде всего", - сказал он и отметил доброжелательность в общении и взаимопонимание между сторонами на протяжении всех дней стажировки.

Ли Сяогуан в беседе с ТАСС выразил надежду на дальнейшие совместные обучающие проекты. "Мы бы очень хотели сердечно пригласить уже наших друзей, коллег - и преподавательский состав, и руководство ТАСС - в провинцию Хайнань для дальнейшего обучения и, возможно, каких-то взаимных проектов, мы бы хотели также продемонстрировать и наши умения и возможности уже на своей родине", - сказал он.

Стажировка китайских журналистов проводилась в рамках соглашения о сотрудничестве, подписанного ТАСС с провинцией Хайнань.

Теги
РоссияКитайХайнань
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