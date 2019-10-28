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Этнографический диктант пройдет в Карачаево-Черкесии 1 ноября на 41 площадке

На написание диктанта дается 45 минут, максимальная сумма баллов - 100

ЧЕРКЕССК, 28 октября. /ТАСС/. Жители Карачаево-Черкесской Республики примут участие в акции "Большой этнографический диктант". Он пройдет 1 ноября на 41 площадке во всех районах региона, сообщил ТАСС в понедельник региональный координатор проекта Асхад Карасов.

"На территории Карачаево-Черкесии в этом году будет организована 41 площадка, в прошлом году их было 14. Залы каждой площадки рассчитаны минимум на 50 человек, в некоторых учреждениях будут открыты дополнительные залы. Традиционно в акции примут участие представители властей республики", - сказал Карасов, отметив, что 10 из 30 вопросов будут посвящены народам КЧР.

В региональном министерстве по делам национальностей, массовым коммуникациям и печати пояснили, что на написание диктанта дается 45 минут, максимальная сумма баллов - 100. Организовано также онлайн-тестирование.

Международный этнографический диктант впервые состоялся в 2016 году. Он проходит ежегодно в преддверии Дня народного единства в 85 регионах РФ и в ряде зарубежных стран.

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РоссияКарачаево-ЧеркесияСКФО
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