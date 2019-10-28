Бречалов: доброты солистки "Бурановских бабушек" Пугачевой хватало на всю Удмуртию

ИЖЕВСК, 28 октября. /ТАСС/. Глава Удмуртии Александр Бречалов заявил, что от солистки "Бурановских бабушек" Натальи Пугачевой "исходило столько доброты и тепла, что хватало на всю республику".

Наталья Пугачева умерла в субботу, не дожив два дня до своего 84-летия. В воскресенье ее похоронили в ее родном селе Бураново.

"Не могу не сказать пару слов о вашем коллективе и о Наталье Яковлевне Пугачевой. Тяжело говорить, потому что от знакомства человек оставил в сердце много теплоты, искренности, любви. Правильно сказано, что она была небольшого роста, но столько доброты и тепла исходило от этого человека, что хватало на всю Удмуртию. Я хочу вас попросить еще раз поддержать их ("Бурановских бабушек") аплодисментами, потому что им сейчас тяжело", - сказал Бречалов в понедельник на презентации событийного календаря региона, обращаясь к зрителям.

В память о Пугачевой "Бурановские бабушки" исполнили песню на удмуртском языке. Руководитель коллектива Ольга Туктарева отметила, что песня была придумана и записана в Буранове. "И нужна эта песня для нас, потому что нет сегодня с нами Натальи Яковлевны, мы посвящаем песню ей", - сказала Туктарева.

"Бурановские бабушки" - российский музыкальный фольклорный коллектив из села Бураново Малопургинского района Удмуртии, получивший известность благодаря исполнению хитов российских и зарубежных исполнителей на удмуртском языке. Коллектив представлял Россию на международном песенном конкурсе "Евровидение-2012" в Баку, по результатам которого занял второе место.