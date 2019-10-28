В МЧС заявили о готовности объектов ЖКХ к зимнему периоду на 98%

МОСКВА, 28 октября. /ТАСС/. Объекты жилищно-коммунального хозяйства в России на 98% готовы к зимнему периоду. Об этом в понедельник было заявлено в ходе селекторного совещания, которое провел первый замглавы МЧС РФ Александр Чуприян.

"Ведомство (МЧС - прим. ТАСС) держит на контроле обеспечение готовности объектов ЖКХ к эксплуатации в зимний период. На сегодняшний день их готовность составляет 98%. В районах Крайнего Севера на 95% готовы необходимые топливно-энергетические ресурсы", - цитирует журналистам пресс-служба МЧС РФ информацию, озвученную в ходе мероприятия.

На совещании, информировали в пресс-службе, также отметили, что в стране наблюдается стабильная лесопожарная обстановка, на данный момент действующих природных пожаров на территории страны нет.

Кроме того, обсуждалась ликвидация последствий дождевых паводков на территории Дальневосточного и Сибирского федеральных округов. "За прошедшую неделю на Дальнем Востоке освободились от воды 15 населенных пунктов, 55 приусадебных участков и 9 участков автодорог, продолжаются аварийно-восстановительные работы, населению оказывается адресная помощь. Из-за прохождения неблагоприятных метеоявлений на территории восьми субъектов нарушено энергоснабжение в более чем 1,4 тыс. населенных пунктах. Продолжаются работы по восстановлению энергоснабжения, которое планируется осуществить до конца сегодняшнего дня", - рассказали в МЧС.

На контроле ведомства находится ликвидация последствий разрушения дамбы в Красноярском крае. "Судьба трех человек остается неизвестной, поисковая операция продолжается. Также продолжаются поиски четырех пропавших рыбаков в Японском море", - напомнили участники совещания.

"В связи с предстоящим празднованием Дня народного единства 2-4 ноября органы управления МЧС России обеспечат готовность сил и средств к оперативному реагированию на возможные ЧС", - отметили в пресс-службе.