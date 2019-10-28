Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В МЧС заявили о готовности объектов ЖКХ к зимнему периоду на 98%

В ведомстве подчеркнули, что держат на контроле обеспечение готовности объектов ЖКХ к эксплуатации зимой

МОСКВА, 28 октября. /ТАСС/. Объекты жилищно-коммунального хозяйства в России на 98% готовы к зимнему периоду. Об этом в понедельник было заявлено в ходе селекторного совещания, которое провел первый замглавы МЧС РФ Александр Чуприян.

"Ведомство (МЧС - прим. ТАСС) держит на контроле обеспечение готовности объектов ЖКХ к эксплуатации в зимний период. На сегодняшний день их готовность составляет 98%. В районах Крайнего Севера на 95% готовы необходимые топливно-энергетические ресурсы", - цитирует журналистам пресс-служба МЧС РФ информацию, озвученную в ходе мероприятия.

На совещании, информировали в пресс-службе, также отметили, что в стране наблюдается стабильная лесопожарная обстановка, на данный момент действующих природных пожаров на территории страны нет.

Кроме того, обсуждалась ликвидация последствий дождевых паводков на территории Дальневосточного и Сибирского федеральных округов. "За прошедшую неделю на Дальнем Востоке освободились от воды 15 населенных пунктов, 55 приусадебных участков и 9 участков автодорог, продолжаются аварийно-восстановительные работы, населению оказывается адресная помощь. Из-за прохождения неблагоприятных метеоявлений на территории восьми субъектов нарушено энергоснабжение в более чем 1,4 тыс. населенных пунктах. Продолжаются работы по восстановлению энергоснабжения, которое планируется осуществить до конца сегодняшнего дня", - рассказали в МЧС.

На контроле ведомства находится ликвидация последствий разрушения дамбы в Красноярском крае. "Судьба трех человек остается неизвестной, поисковая операция продолжается. Также продолжаются поиски четырех пропавших рыбаков в Японском море", - напомнили участники совещания.

"В связи с предстоящим празднованием Дня народного единства 2-4 ноября органы управления МЧС России обеспечат готовность сил и средств к оперативному реагированию на возможные ЧС", - отметили в пресс-службе.

Теги
Россия
Реклама на ТАСС
Погодные условия стали причиной задержек поездов дальнего следования на ОЖД
Поезда двигались с опоздание в 4-7 часов
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС