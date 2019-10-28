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Штормовой ветер принесет в регионы ПФО похолодание, снег с дождем и гололед

В некоторых городах округа из-за непогоды уже отключилась электроэнергия и упали деревья

ТАСС, 28 октября. Погода в конце октября в регионах Приволжского федерального округа (ПФО) будет холоднее, чем в предыдущие годы: штормовой ветер принесет похолодание, снег с дождем и гололедицу, сообщила ТАСС ведущий специалист центра погоды "Фобос" Елена Волосюк. Непогода в понедельник уже стала причиной аварийного отключения электроэнергии, падения деревьев и срыва кровли в некоторых городах округа, а в одном из районов Кировской области выпал снег.

"Прохождение облачного вихря минувшей ночью и сегодня утром отметилось штормовым ветром с порывами местами до 25 м/с на западе и северо-западе центрального района ПФО, сейчас задувает в Нижегородской области, а в течение ночи зона сильных ветров накроет уже и Средний Урал. Температурный режим до конца текущей недели ожидается ниже средних многолетних значений на 2-4 градуса. Осадки в таких условиях будут идти преимущественно в виде мокрого снега. По ночам воздух будет остывать до нуля - минус пяти градусов, в дневные часы столбики термометров не будут подниматься выше одного градуса тепла", - сказала Волосюк.

По ее данным, вслед за штормовым ветром жителей Поволжья ожидает гололед. "Так как осадки будут идти преимущественно в виде мокрого снега и с учетом перехода температуры через ноль в течение суток как в одну, так и в другую сторону, то, конечно, надо вести речь о гололедице, которая местами может быть даже сильной", - прогнозирует специалист.

Теги
РоссияНижегородская областьКировская область
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