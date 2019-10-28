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Суд в Москве 1 ноября рассмотрит иск ФБК к Минюсту

Ранее ведомство включило организацию в список иноагентов

МОСКВА, 28 октября. /ТАСС/. Замоскворецкий суд Москвы 1 ноября начнет рассматривать по существу иск Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) блогера Алексея Навального к Минюсту из-за решения ведомства включить эту организацию в список иноагентов. Об этом ТАСС сообщила пресс-секретарь суда Валентина Норбах.

"Заседание по существу начнется в 09:20 мск 1 ноября. Иск ФБК к Минюсту рассмотрит судья Нелли Рубцова", - сказала Норбах.

Минюст на основании федерального закона "О некоммерческих организациях" включил ФБК в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента. Факт соответствия организации признакам некоммерческой организации, выполняющей функции иноагента, установлен в ходе проведенного Главным управлением Минюста России по Москве текущего контроля за ее деятельностью. В частности, это занятие политической деятельностью и получение иностранного финансирования - 140 тыс. в рублевом эквиваленте только в 2019 году. Также, по данным Минюста, были два транша из Испании и один из США. Как следует из информации, размещенной на сайте Минюста, среди иностранных источников поступления денежных средств значатся компания Star-Doors.сom LLC из США и подданный Испании Roberto Fabio Monda Cardenas.

Директор ФБК Иван Жданов ранее заявил, что фонд финансируется исключительно гражданами РФ, никакого иностранного финансирования фонд никогда не получал.

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