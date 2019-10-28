На финал премии "Студент года" в Ростов-на-Дону приедут 600 участников со всей России

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 28 октября. /ТАСС/. Студенты со всей России приедут в ноябре в Ростов-на-Дону для участия в очном этапе и церемонии награждения национальной премии "Студент года-2019", в этом году участники будут впервые соревноваться в групповых номинациях. Об этом в понедельник на заседании оргкомитета по подготовке и проведению премии рассказал председатель Российского союза молодежи Павел Красноруцкий.

"С каждым годом он [финал] приобретает все больше и больше нововведений, новых фишек, и в этом году он станет одним из самых массовых финалов за все шесть лет, которые он проходит. Участниками премии станут 600 участников в возрасте от 18 до 35 лет. Они будут соревноваться в 14 номинациях, они поделены пополам: семь - это номинации индивидуальные, и семь - это коллективные, в этом году впервые мы проводим коллективные номинации в рамках национальной премии "Студент года", - сказал он.

Как отметил на заседании первый заместитель губернатора Ростовской области Игорь Гуськов, с 2019 премия вошла в число участников платформы "Россия - страна возможностей". "Очень важно, что право проведения премии в 2019 году для образовательных организаций высшего образования получил город Ростов-на-Дону. Очный этап мероприятия продет с 14 по 18 ноября", - рассказал он. По решению губернатора региона на проведение премии в Ростове-на-Дону выделено порядка 5 млн рублей, уточнил он.

По словам Красноруцкого, в ноябре в Ростовской области наступит настоящая "студенческая осень" - пройдет танцевальный фестиваль "Студия", который также соберет участников со всей страны, национальный конкурс красоты и талантов "Краса студенчества России", а также установочное совещание руководителей исполнительных дирекций региональных фестивалей "Российской студенческой весны". "В этот период времени Ростовская область станет эпицентром студенчества всей нашей страны", - заключил он.

Российская национальная премия "Студент года" - конкурсный и образовательный проект для учащихся профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций высшего образования, которые активно участвуют в учебной, научной, спортивной и общественной жизни. Учредителями Премии в 2014 году стали Министерство образования и науки Российской Федерации и Общероссийская общественная организация "Российский Союз Молодежи".

Платформа "Россия - страна возможностей" была запущена на Всемирном фестивале молодежи и студентов в Сочи в октябре 2017 года по инициативе президента РФ. Платформа объединяет различные образовательные, кадровые и социальные проекты, способствующие самореализации граждан и продвижению общественных инициатив. В мае 2018 года для развития платформы была создана автономная некоммерческая организация, носящая такое же название.