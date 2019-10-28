Путин поручил разработать проектную документацию для школ с современными формами обучения

МОСКВА, 28 октября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин поручил заняться вопросом разработки проектной документации для школ, предусматривающей более эффективное использование пространства и внедрение современных форм обучения. Соответствующий пункт содержится в опубликованном на сайте Кремля в понедельник перечне поручений главы государства по итогам состоявшегося 18 сентября заседания наблюдательного совета Агентства стратегических инициатив (АСИ).

"Представить предложения по разработке эффективной проектной документации повторного использования по строительству (реконструкции) общеобразовательных организаций, предусматривающей повышение коэффициента эффективности полезного использования и многофункциональной трансформации площадей зданий, внедрение современных форм организации образовательного процесса, предусмотрев возможность ее использования для разных климатических зон", - говорится в поручении, адресованном правительству РФ при участии АСИ и руководства регионов.

Доклад по этому вопросу должен быть сделан до 1 ноября текущего года, далее - раз в полгода.

Кроме того, Путин поручил до 15 декабря "оказать содействие в реализации проекта "Русские ярмарки", направленного в качестве пилотного проекта на возрождение ярмарочной торговли в регионах страны".

Еще одно поручение адресовано правительству РФ при участии АСИ, союза "Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)" и национального совета по профессиональным квалификациям: реализовать пилотный проект по ускоренному (не более одного года) обновлению профстандартов по перспективным профессиям будущего, а также актуализации федеральных государственных образовательных стандартов и образовательных программ. Также президент РФ поручил "в целях содействия занятости граждан старшего возраста внести изменения в национальный проект "Демография" с целью включения в число участников программы обучения граждан старше 50 лет, а также работающих пенсионеров, запланировав мероприятия по информированию граждан о возможностях соответствующего обучения".