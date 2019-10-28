Власти Липецкой области увеличат с 2020 года зарплату работникам детсадов и санаториев

ЛИПЕЦК, 28 октября. /ТАСС/. Власти Липецкой области с 1 января 2020 года увеличат заработную плату работникам детских садов и детских санаториев региона. Об этом сообщил в понедельник журналистам глава областной администрации Игорь Артамонов.

"59 тыс. человек увидят рост оплаты труда в своих расчетных листках, для нас это будет стоить больше одного миллиарда рублей", - сказал он, отметив, что речь идет о младших воспитателях детских садов, их помощниках, а также педагогических работниках местных санаториев и профилакториев для детей и подростков. По словам Артамонова, выделить дополнительные средства на повышение зарплаты вышеуказанным категориям бюджетников власти смогли по итогам оптимизации расходов на содержание тех или иных отраслей. "Все, что оптимизировано, должно направляться на повышение заработной платы", - отметил глава региона.

Он пояснил, что зарплата педагогов в детских санаториях и профилакториях с 1 января 2020 года вырастет на 7,5%, причем одновременно с этим увеличатся и стимулирующие выплаты. А вот воспитателей и их помощников в детских садах ждет двухэтапное повышение заработной платы в следующем году: с 1 января и с 1 июля, оба раза на 10%. В этой связи Артамонов особо отметил тот факт, что повышаться по итогу должен доход каждого работника, а не цифры оклада. "У нас много обращений, что оклад поднимают - премию уменьшают, должен вырасти общий доход", - пояснил он, потребовав от своих заместителей взять этот вопрос под контроль.

В пресс-службе областной администрации ТАСС пояснили, что повышение оплаты труда в регионе будет произведено в соответствии с поручением правительства РФ о неснижении установленных указами президента РФ показателей повышения оплаты труда отдельных категорий работников бюджетной сферы. Кроме того, с 1 января 2020 года в Липецкой области также ожидается увеличение минимального размера оплаты труда - он должен вырасти до 12 тыс. 130 рублей.