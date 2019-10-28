Мастера народного искусства представят свои произведения на выставке в Железноводске

ЖЕЛЕЗНОВОДСК, 28 октября. /ТАСС/. Всероссийская выставка народного искусства пройдет 5 ноября в Железноводске Ставропольского края, сообщила в понедельник пресс-служба городской администрации.

"Железноводск снова превратится в столицу народного искусства. 5 ноября на ставропольском курорте впервые на Юге России состоится IV Всероссийская выставка народного искусства", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, свои полотна представят мастера живописи из Ростовской области, Ставропольского и Краснодарского краев и республик Северного Кавказа. Посетители выставки смогут также увидеть работы традиционных народных мастеров центрального и северного Поволжья, Сибири, Урала, Дальнего Востока и республики Крым.

"Кроме того, в рамках вернисажа будет проходить научно-практическая конференция, посвященная современному состоянию народного искусства России. Свободный вход на выставку будет открыт для всех желающих до 18 ноября", - отмечается в пресс-релизе.