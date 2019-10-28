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В Архангельской области создали интерактивную карту незаконных свалок

Ресурс пока работает в тестовом режиме

АРХАНГЕЛЬСК, 28 октября. /ТАСС/. Власти Архангельской области создали интерактивную карту ликвидации незаконных свалок, говорится в сообщении пресс-службы администрации региона.

"В Архангельской области создана интерактивная карта ликвидации незаконных свалок. Сейчас ресурс работает в тестовом режиме", - говорится в сообщении.

До конца года в регионе должно быть ликвидировано 77 несанкционированных свалок на землях лесного фонда. На эти цели из областного бюджета выделено более 200 млн рублей. "Ресурс размещен на портале правительства области", - пояснили ТАСС в пресс-службе.

Каждая из точек на карте имеет один из трех статусов. Значок красного цвета указывает на то, что объект незаконного размещения отходов запланирован к ликвидации, но работы пока не начались. Синий означает, что деятельность по очистке территории ведется. Зеленый - свалка ликвидирована.

Карта позволяет пользователям получить подробную информацию по каждому из объектов, в том числе об объеме запланированных к проведению работ, о датах их начала и завершения. На ресурсе указаны сведения о подрядчике и данные о том, на какой из полигонов вывезены отходы.

На очищенных от мусора землях лесного фонда планируется высадить деревья. К участию предполагается пригласить всех желающих, в первую очередь местных жителей. В 2020 году в регионе должны ликвидировать около ста незаконных свалок.

Теги
РоссияАрктика сегодняАрхангельская область
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