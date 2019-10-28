В Татарстане без электроснабжения остаются около 11,2 тыс. жителей

КАЗАНЬ, 28 октября. /ТАСС/. Энергетики восстанавливают электроснабжение потребителей из Татарстана, по состоянию на 17:30 мск неподключенными остаются девять населенных пунктов, где проживают 11200 человек. Об этом в понедельник сообщили журналистам в пресс-службе Главного управления МЧС России по республике.

Утром от ФГБУ "Управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Республики Татарстан" поступило штормовое предупреждение о том, что в ближайшие часы с сохранением в течение дня и вечером понедельника местами по региону ожидается очень сильный юго-западный, западный ветер порывами до 25 м/с.

"В период с 11:00 до 17:00 мск отключения электроснабжения происходили в 11 муниципальных образованиях, в том числе в Казани. Всего под отключение попали 75 населенных пунктов, 9993 дома с населением более 26 тыс. человек, 20 социально-значимых объектов. Неподключенными остаются девять населенных пунктов в восьми муниципальных образованиях с населением 11200 человек, 13 социально-значимых объектов", - говорится в сообщении.

В понедельник до 23:00 мск для сил местных пожарно-спасательных гарнизонов Татарстана ввели режим функционирования "Повышенная готовность".