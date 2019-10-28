Москалькова почтит память жертв политических репрессий у Соловецкого камня

МОСКВА, 28 октября. /ТАСС/. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова во вторник почтит у Соловецкого камня на Лубянской площади в Москве память жертв политических репрессий. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба уполномоченного.

"Как человек, как гражданин России, как уполномоченный по правам человека в Российской Федерации в этот день я приду к символу памяти жертв политических репрессий - Соловецкому камню - скорбному монументу оборванным жизням наших людей: рабочих, крестьян, священников, военных, ученых, руководителей предприятий, писателей…", - цитирует Москалькову пресс-служба.

По ее словам, главный вывод "открытого урока у Соловецкого камня": "права и свободы человека - священны, а любые политические процессы в стране должны находиться под постоянным и бдительным контролем гражданского общества".

Москалькова напомнила, что более четверти века тому назад был принят закон РФ "О реабилитации жертв политических репрессий". "Он стал актом восстановления справедливости по отношению к миллионам людей. Для прошедших через все круги лагерного ада и выживших, для близких и родственников безвинно погибших дедов и отцов - это день скорби", - подчеркнула она. Уполномоченный считает, что для тех, кто родился позднее, это один из самых "трудных уроков" истории, который необходимо "выучить, чтобы он никогда не повторился".

Она назвала День памяти жертв политических репрессий "днем поминовения всех тех, кто упокоился в безвестных могилах, чьи судьбы были искалечены лагерями, тюрьмами и ссылками".

Ранее сайт Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) сообщил, что в канун Дня памяти жертв политических репрессий у Соловецкого камня в Москве пройдет акция "Возвращение имен". "С 10:00 до 22:00 вечера, сменяя друг друга, желающие будут зачитывать имена людей, расстрелянных в Москве в годы советского террора", - анонсировали в СПЧ детали акции.