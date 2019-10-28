Минздрав: физическая активность увеличивается на 15% благодаря спортивной инфраструктуре

ИВАНОВО, 28 октября. /ТАСС/. Создание спортивной инфраструктуры увеличивает физическую активность населения на 15%, сообщил в понедельник заместитель министра здравоохранения РФ Олег Салагай в преддверии открытия Международного форума волонтеров-медиков.

"Есть абсолютно доказанные данные, которые говорят о том, что создание инфраструктуры увеличивает физическую активность людей, в среднем называется цифра 15%. То есть создание адекватной инфраструктуры на 15% увеличивает физическую активность", - сказал он.

Салагай отметил, что это очень большой показатель, поскольку это "просто стройка, а не какие-то коммуникационные мероприятия". При этом он подчеркнул, что прежде всего необходимо помнить, что главным примером для человека является сам человек, а не материально-техническая база.

Международный форум волонтеров-медиков проходит в Иванове с 28 октября по 1 ноября. В нем принимают участие порядка 500 добровольцев со всех регионов страны и 45 зарубежных стран, включая Бразилию, Францию, Венгрию, Испанию, США, Египет, Индию и др. На форуме обсудят вопросы развития добровольчества, современной медицины и др.