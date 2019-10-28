Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Минздрав: физическая активность увеличивается на 15% благодаря спортивной инфраструктуре

В ведомстве подчеркнули, что это очень большой показатель

ИВАНОВО, 28 октября. /ТАСС/. Создание спортивной инфраструктуры увеличивает физическую активность населения на 15%, сообщил в понедельник заместитель министра здравоохранения РФ Олег Салагай в преддверии открытия Международного форума волонтеров-медиков.

"Есть абсолютно доказанные данные, которые говорят о том, что создание инфраструктуры увеличивает физическую активность людей, в среднем называется цифра 15%. То есть создание адекватной инфраструктуры на 15% увеличивает физическую активность", - сказал он.

Салагай отметил, что это очень большой показатель, поскольку это "просто стройка, а не какие-то коммуникационные мероприятия". При этом он подчеркнул, что прежде всего необходимо помнить, что главным примером для человека является сам человек, а не материально-техническая база.

Международный форум волонтеров-медиков проходит в Иванове с 28 октября по 1 ноября. В нем принимают участие порядка 500 добровольцев со всех регионов страны и 45 зарубежных стран, включая Бразилию, Францию, Венгрию, Испанию, США, Египет, Индию и др. На форуме обсудят вопросы развития добровольчества, современной медицины и др.

Теги
Россия
Реклама на ТАСС
Специализирующиеся на теме здравоохранения волонтеры помогают более 700 медучреждениям
В стране организовано более 1,2 тыс. волонтерских отрядов, отметил руководитель Управления президента РФ по общественным проектам Сергей Новиков
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС