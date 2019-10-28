Тюменские общественники просят запретить в городе концерт группы Little Big

ТЮМЕНЬ, 28 октября. /ТАСС/. Тюменские общественники обратились в правоохранительные органы с просьбой запретить в областной столице выступление российской группы Little Big. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе УМВД по Тюменской области.

28 октября в социальной сети "ВКонтакте" появился пост с информацией, где тюменские общественники просят правоохранительные органы региона запретить концерт группы Little Big, который запланирован в областном центре на 21 ноября. По их мнению, творчество музыкального коллектива аморально для подрастающего поколения. Соответствующее заявление горожане направили в областное управление МВД.

"Да, действительно, сегодня в УМВД по Тюменской области поступило заявление с жалобой о предстоящем концерте данной группы (Little Big - прим. ТАСС). Заявление будет рассмотрено в ближайшее время, тогда можно говорить более предметно: суть претензий, насколько они обоснованы и какие действия со стороны правоохранительных органов последуют. В настоящий момент данное заявление в работе у соответствующих сотрудников", - сказали ТАСС в пресс-службе УМВД по Тюменской области.

Ранее тюменский родительский комитет выступал с аналогичным протестом в отношении концерта российского певца Егора Крида, его выступление в Тюмени запланировано на 19 ноября.