"Яндекс" восстановил работу голосового помощника "Алиса" после неполадок

МОСКВА, 28 октября. /ТАСС/. "Яндекс" устранил неполадки в работе голосового помощника "Алиса" и "Яндекс.Станции", сообщили ТАСС в понедельник в пресс-службе компании.

"У ряда пользователей возникали кратковременные трудности с доступом к "Алисе" и устройствам с ней на борту. На текущий момент все сложности устранены, все работает в штатном режиме", - сказал собеседник агентства.

О проблемах c доступом к "Алисе" и умным колонкам от "Яндекса" ранее в понедельник стали сообщать пользователи в соцсетях.