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Прощание с художником Николаем Касаткиным пройдет в Москве 30 октября

В конце года, 25 декабря, в Нижнем Новгороде также откроется персональная выставка художника, которая станет его первой посмертной экспозицией

МОСКВА, 28 октября. /ТАСС/. Прощание с художником Николаем Касаткиным, который умер 26 октября в возрасте 87 лет, пройдет в Москве 30 октября. Об этом сообщил в понедельник ТАСС гендиректор галереи Pop/off/art Сергей Попов.

"Прощание с Николаем Ивановичем будет в среду, 30 октября, в 13:00 в морге больницы № 57", - сказал собеседник агентства. Похороны пройдут в тот же день.

В конце года, 25 декабря, в нижегородском "Арсенале" откроется персональная выставка Касаткина, которая станет его первой посмертной экспозицией.

Касаткин родился 2 марта 1932 года. Творческий путь художника сложился в кругу московских авторов "другого искусства", прежде всего Эрика Булатова и Олега Васильева. На протяжении многих лет Касаткин преподавал в Заочном народном университете искусств (ЗНУИ). В эти же годы он создавал собственную изобразительную систему в искусстве, в которой традиционные жанры искусства перекодировались и получали новое осмысление. Найденный им принцип "картина в картине" - стал, пожалуй, наиболее узнаваемым методом художника.

Он работал до последних дней своей жизни. Свою итоговую картину "Начало" художник закончил в декабре 2018 года. Работы Касаткина находятся во множестве музейных собраний: Зиммерли-музее (Университет Ратгерс, Нью-Брансвик, США), Государственном музее изобразительных искусств им. А. С. Пушкина, Государственной Третьяковской галерее, Московском музее современного искусства, региональных художественных музеях, в крупных частных собраниях в России и за рубежом.

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