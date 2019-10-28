Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Политический кризис в Венесуэле

В ООН считают, что на 2 млн человек возрастет число мигрантов из Венесуэлы в 2020 году

Таким образом, количество беженцев составит 6,5 млн

БРЮССЕЛЬ, 29 октября. /ТАСС/. Венесуэльцы в 2020 году продолжат массово покидать родину, переживающую в последние несколько лет острый социально-экономический кризис. Такое мнение выразил в понедельник в столице Бельгии специальный представитель Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев и Международной организации по миграции Эдуардо Стейн.

"По нашим прогнозам, число беженцев и мигрантов из Венесуэлы в следующем году увеличится с 4,5 до 6,5 млн человек", - сказал Стейн, выступая на международной конференции, посвященной теме миграции из латиноамериканской страны. Согласно данным ООН, почти 80% выходцев из Венесуэлы находятся в государствах региона, которые обеспечивают им возможность свободного передвижения и социальное обслуживание.

Ситуация в Боливарианской Республике обострилась после того, как 23 января лидер оппозиции Хуан Гуайдо, назначение которого на пост спикера парламента двумя днями ранее аннулировал Верховный суд, объявил себя исполняющим обязанности президента. Временным главой государства его признали США, к ним присоединились страны Группы Лимы (за исключением Мексики), Организация американских государств и большинство стран ЕС.

Действующий президент Николас Мадуро назвал произошедшее попыткой переворота и заявил о разрыве дипломатических отношений с США. В его поддержку высказались Россия, Белоруссия, Боливия, Иран, Китай, Куба, Никарагуа, Сирия и Турция.

Теги
ВенесуэлаПолитический кризис в Венесуэле
Реклама на ТАСС
СК проверит данные СМИ о вынужденном переезде семьи из Вологодской области в Карелию
Согласно данным СМИ, семья была была вынуждена переехать, чтобы избежать изъятия шестерых детей, сообщается на сайте СК РФ
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС