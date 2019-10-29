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Пожарная опасность в лесах Приморья снизилась до минимальной

Снижению способствовали выпавшие ранее осадки

ВЛАДИВОСТОК, 29 октября. /ТАСС/. Класс пожарной опасности в Приморье снизился до минимального, сообщили ТАСС во вторник в пресс-службе Примгидромета.

В октябре в регионе отмечалась высокая пожарная опасность, которой способствовала сухая и теплая погода, на юге края температура воздуха днем достигала 22 градусов тепла. В минувшие выходные и в ночь на вторник в Приморье прошли дожди.

"Дожди понизили класс пожарной опасности до минимального первого уровня", - сказал собеседник агентства.

По его словам, больше всего осадков минувшей ночью выпало в Артеме (26 мм) и в районе Уссурийска (25 мм). В пригороде Владивостока количество осадков составило 19 мм. На юге Приморья, в том числе во Владивостоке, Лазо и Яковлевке, прошли грозы.

Днем во вторник синоптики прогнозируют в регионе дожди, на севере со снегом, температура воздуха составит 8-13 градусов тепла.

Теги
РоссияПриморский край
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