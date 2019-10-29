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В Хабаровском крае паводковые воды покинули все пострадавшие населенные пункты

Продолжается ликвидация последствий паводка

ТАСС, 29 октября. Паводковые воды покинули все пострадавшие от стихии населенные пункты Хабаровского края, сообщили журналистам во вторник в пресс-службе регионального главка МЧС.

"За прошедшие сутки воды амурского паводка полностью освободили один земельный участок в селе Тахта и три участка внутрипоселковых дорог в населенных пунктах Солонцы, Кольчем, Тыр Ульчского муниципального района. Также вода сошла с двух придомовых территорий в селах Красное и Тнейвах Николаевского района. Таким образом, в Хабаровском крае не осталось подтопленных территорий", - говорится в сообщении.

В регионе продолжается ликвидация последствий паводка. В пункте временного размещения в Комсомольске-на-Амуре, пострадавшем сильнее прочих, остаются 32 человека, которые остались без жилья.

Паводок в Хабаровском крае начался в июле. В зоне подтопления оказались 126 населенных пунктов, пострадало жилье 1,72 тыс. человек. При этом специалисты признали непригодными для проживания 210 жилых помещений, где живут 456 человек.

Теги
РоссияХабаровский край
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