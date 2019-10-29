В Хабаровском крае паводковые воды покинули все пострадавшие населенные пункты

ТАСС, 29 октября. Паводковые воды покинули все пострадавшие от стихии населенные пункты Хабаровского края, сообщили журналистам во вторник в пресс-службе регионального главка МЧС.

"За прошедшие сутки воды амурского паводка полностью освободили один земельный участок в селе Тахта и три участка внутрипоселковых дорог в населенных пунктах Солонцы, Кольчем, Тыр Ульчского муниципального района. Также вода сошла с двух придомовых территорий в селах Красное и Тнейвах Николаевского района. Таким образом, в Хабаровском крае не осталось подтопленных территорий", - говорится в сообщении.

В регионе продолжается ликвидация последствий паводка. В пункте временного размещения в Комсомольске-на-Амуре, пострадавшем сильнее прочих, остаются 32 человека, которые остались без жилья.

Паводок в Хабаровском крае начался в июле. В зоне подтопления оказались 126 населенных пунктов, пострадало жилье 1,72 тыс. человек. При этом специалисты признали непригодными для проживания 210 жилых помещений, где живут 456 человек.