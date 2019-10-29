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Подросток на Камчатке указом Путина посмертно получил медаль за спасение брата

Мальчик погиб, защищая брата от медведя

ТАСС, 29 октября. Президент России Владимир Путин в понедельник утвердил указ по посмертному награждению медалью "За спасение погибавших" подростка Радиона Буракова, спасшего на Камчатке от медведя своего младшего двоюродного брата. Об этом во вторник сообщает пресс-служба правительства Камчатского края.

5 ноября 2018 года братья возвращались с местного водозабора домой в село Лазо Мильковского района Камчатки. В нескольких километров от населенного пункта на детей напал медведь, он повалил младшего 13-летнего мальчика на землю. 15-летний старший брат оттолкнул зверя и отвлек его на себя, в результате чего погиб.

"Я хочу от всего сердца поблагодарить семью и педагогов Радиона за то, что они воспитали такого самоотверженного, храброго и волевого парня. Этот 15-летний человек совершил настоящий подвиг. В минуты смертельной опасности он не просто не оставил в беде младшего брата, он спас его ценой собственной жизни. Я испытываю невероятную гордость за то, что такие ребята есть на Камчатке", - приводятся слова губернатора края Владимира Илюхина.

В пресс-службе сообщили, что после трагедии глава региона встретился с группой инициативных жителей Мильковского района, попросивших отметить поступок Радиона Буракова. Итогом встречи стало ходатайство Владимира Илюхина о представлении погибшего подростка к государственной награде. 

Теги
Путин, Владимир ВладимировичИлюхин, Владимир ИвановичРоссияКамчатский край
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