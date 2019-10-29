Русский язык начали изучать в хорватской глубинке

ЗАГРЕБ, 29 октября. /Корр. ТАСС Валентин Адоньев/. Ученики средней школы небольшого поселка Северин-на-Купи, расположенного в юго-западной части Хорватии, в непосредственной близости от границы со Словенией, с интересом изучают русский язык и российскую культуру. Об этом корреспонденту ТАСС сообщили в представительстве Федерального агентства по делам СНГ, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству в Хорватии (Россотрудничество).

Речь идет о поселке с населением не более 200 человек, входящем в состав города Врбовско. Русский язык в местной средней школе преподается по инициативе учителя Нусреты Мурчич, которая в свое время сама изучала русский на отделении русистики Задарского университета. "Его введение было организовано в прошлом году, и поскольку занятия были востребованы и нравились ученикам, в этом году Мурчич снова набрала группу из семи человек в возрасте 11-14 лет", - рассказали в представительстве Россотрудничества. Там добавили, что группа из шести учеников изучает русский и в самом Врбовско.

Руководитель представительства Россотрудничества в Хорватии Наталья Якимчук и ее коллеги посетили среднюю школу, передали детям учебные пособия и книги на русском языке, а также ознакомили учеников с проектами и программами в области оказания поддержки изучению русского языка.

Во встрече приняли участие директор школы Антон Бурич, учитель русского языка, преподаватели и ученики, которые подготовили и прочитали стихотворения на русском. "Мы очень гордимся, что в нашей школе преподают русский язык, и готовы расширять сотрудничество в области культуры, образования и контактов между школами" - сказал директор образовательного учреждения Бурич.

По словам Якимчук, представительство в республике открылось в 2017 году. "Тогда наша работа была связана только с Загребом, а сейчас подключаются и более мелкие населенные пункты, такие как Северин-на-Купи, в котором с радостью приняли предложение о нашем визите", - сказала руководитель представительства Россотрудничества.