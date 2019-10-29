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Опрос: порядка 65% работодателей устанавливают зарплату по итогам собеседования

Они рассчитывают найти сотрудников с низкими ожиданиями, надеются привлечь больше резюме или скрывают величину зарплаты от сотрудников и конкурентов
Описание
© Алексей Филиппов/ТАСС

МОСКВА, 29 октября. /ТАСС/. Больше половины работодателей, указывающих в вакансии уровень дохода "по договоренности", устанавливают зарплату по итогам собеседования с кандидатом. Об этом говорится в исследовании портала по поиску работы Superjob.

"Уровень дохода "по договоренности" указан в 12-13% вакансий. Подавляющее большинство работодателей таким образом стремится наиболее выгодно нанять специалиста: 65% устанавливают зарплату по итогам собеседования, 32% не указывают оклад для работников на сдельной и бонусной форме оплаты труда, 26% работодателей изучают зарплатные ожидания соискателей", - говорится в исследовании.

Некоторые работодатели, не указывая зарплату, рассчитывают найти сотрудников с низкими ожиданиями (14%) или их предложение является ниже среднерыночного (11%). Каждый пятый рассчитывает привлечь больше резюме или скрывает величину зарплаты от сотрудников компании и конкурентов. "Лишь 3% говорят о том, что не знают, сколько нужно платить тому или иному сотруднику", - отмечается в опросе.

При этом, как выяснили аналитики портала по трудоустройству, зарплата "по договоренности" указана в 56-57% резюме. В данном случае, соискатели чаще всего рассчитывают дороже себя продать как специалиста. "33% говорят, что зарплата зависит от объемов и условий работы, 8% предпочитают вести очные переговоры, 6% надеются, что работодатель предложит больше, 5% опасаются отпугнуть работодателя, 4% выбирают наиболее выгодные варианты трудоустройства, 3% готовы согласиться на невысокую зарплату с перспективой роста", - говорится в тексте.

Только 3% соискателей сообщили, что зарплата не является определяющим фактором в поиске работы, еще 8% респондентов признались, что не знают, сколько стоят. "Для работодателей эксперты Superjob рекомендуют не держать зарплатные предложения в тайне: вакансии с указанными зарплатами закрываются в 1,5 раза быстрее", - сообщают аналитики.

В опросе приняли участие 500 работодателей и 1000 представителей экономического активного населения из всех округов России.

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