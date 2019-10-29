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Москалькова открыла акцию в память о жертвах репрессий "Возвращение имен" на Лубянке

Акция продлится до 22:00

МОСКВА, 29 октября. /ТАСС/. Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Татьяна Москалькова открыла в понедельник на Лубянской площади в Москве ежегодную акцию "Возвращение имен", посвященную памяти жертв политических репрессий, передает корреспондент ТАСС.

"В 13-й раз мы собираемся у Соловецкого камня в Москве - символа скорби, памяти и покаяния, чтобы вспомнить имена памяти жертв политических репрессий 1930-1950-х годов. Сегодня важно понимать, что любое отступление от закона неизбежно может привести к опасным явлениям", - сказала Москалькова на открытии журналистам.

Участники акции накануне Дня памяти жертв политических репрессий читают имена расстрелянных в годы террора, акция продолжится до 22:00 мск.

Дата 30 октября была официально объявлена Днем памяти жертв политических репрессий решением Верховного совета РСФСР 18 октября 1991 года. Она напоминает о событиях 30 октября 1974 года, когда политзаключенные мордовских и пермских лагерей объявили голодовку в знак протеста против политических репрессий в Советском Союзе и провозгласили День политзаключенного в СССР.

Теги
РоссияМоскалькова, Татьяна Николаевна
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