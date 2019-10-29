Экспертный совет фракции "Единая Россия" через неделю обсудит штрафы для зарубежных СМИ

МОСКВА, 29 октября. /ТАСС/. Законопроект о штрафах до 3,5 млн рублей для зарубежных СМИ за нарушения избирательного законодательства будет представлен профильному экспертно-консультативному совету фракции "Единая Россия" примерно через неделю. Об этом во вторник журналистам сообщил первый замруководителя думских единороссов Адальби Шхагошев.

"Сейчас мы готовим, будем вносить в экспертный совет фракции. Я думаю, что уже через неделю", - сказал Шхагошев.

Парламентарий подчеркнул, что речь идет о штрафах "только для зарубежных средств массовой информации, такова концепция". В беседе с корреспондентом ТАСС Шхагошев уточнил, что сначала будет принято решение о том, в какой именно из фракционных экспертных советов, разделенных по тематическим направлениям, поступит будущий законопроект. "Когда экспертный совет одобрит поправки, они будут переданы в координационный совет [фракции по законотворческой деятельности]. По срокам: условно говоря, если через неделю обсудит экспертный, значит, через две недели [законопроект поступит] в координационный совет", - уточнил он.

По словам Шхагошева, законопроект предусматривает штрафы до 3,5 млн рублей или 4% от годового оборота иностранного СМИ в случае нарушения им избирательного законодательства РФ.

Ранее комиссия Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России выявила нарушения законодательства со стороны "Медузы", русской службы Би-би-си, "Радио Свобода", "Голоса Америки" и ряда других медиаресурсов в период выборной кампании в РФ.