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В Минздраве сообщили, что около 98% рожденных от матерей с ВИЧ детей являются здоровыми

Как сообщил главный внештатный специалист ведомства Евгений Воронин, 94% беременных ВИЧ-инфицированных женщин получают профилактику во время беременности

МОСКВА, 29 октября. /ТАСС/. Около 98% детей, рожденных от ВИЧ-инфицированных матерей, являются здоровыми, сообщил во вторник главный внештатный специалист Минздрава РФ по проблемам диагностики и лечения ВИЧ-инфекции Евгений Воронин.

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"У нас в настоящее время зарегистрировано около 10 тыс. детей, живущих с ВИЧ, 99% из них состоят на учете центра по профилактике <...>, 95% получают антиретровирусную терапию", - сказал он на пресс-конференции "ВИЧ-инфекция и дети. Опасно ли в быту это заболевание? Каково отношение общества к проблеме?".

Воронин отметил, что в России также особое внимание уделяется профилактике передачи ВИЧ от матери к ребенку. "У нас 94% беременных ВИЧ-инфицированных женщин получают профилактику во время беременности. <...> 98% детей, рожденных от ВИЧ-инфицированных матерей, здоровы", - добавил он.

Специалист считает, что для борьбы с дискриминацией детей с ВИЧ в первую очередь следует изменить общественное мнение по отношению к болезни, отношение общества к этим детям, "чтобы их воспринимали просто как детей".

"Я очень надеюсь, что нашими совместными усилиями - журналистов, врачей, авторитетных людей в обществе - нам удастся это переломить", - заключил Воронин.

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Россия
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