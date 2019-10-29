Минобрнауки представит новую формулу распределения бюджетных мест в вузах

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 29 октября. /ТАСС/. Минобрнауки представит в ближайшее время на общественное обсуждение новую формулу распределения бюджетных мест в вузах, ориентированную на регионы. Об этом сообщил журналистам во вторник глава ведомства Михаил Котюков в кулуарах форума "Стратегическое планирование в регионах и городах России", который проходит в Петербурге.

"Мы действительно этот вопрос прорабатываем системно, сейчас меняется формула, по которой распределяются бюджетные места, и в большей степени акцент будет сделан на регионы. То есть мы должны приблизить доступность качественного высшего образования к тем регионам, где ребята сегодня учатся, заканчивают школу, и где дальше смогут реализовать свой потенциал. Поэтому в ближайшее время эти данные будут уже доступны для общественного обсуждения, мы заканчиваем расчеты в экспертной среде сегодня", - сказал он, отвечая на вопрос ТАСС о том, как выполняется поручение президента РФ Владимира Путина об увеличении числа абитуриентов в вузах на Дальнем Востоке.

Путин, выступая на пленарном заседании пятого юбилейного Восточного экономического форума в начале сентября, призвал увеличить целевой набор в вузы в ДФО по остродефицитным специальностям.