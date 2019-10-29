СМИ: альпинист из Непала установил мировой рекорд по покорению гор-восьмитысячников

ТАСС, 29 октября. Альпинист из Непала Нирмал Пуржа покорил все 14 горных вершин планеты высотой свыше 8 км за 190 дней, установив новый мировой рекорд. Об этом во вторник сообщает газета The Kathmandu Post.

"Миссия выполнена! В 8 часов 58 минут [по местному времени] Нирмал и его группа поднялись на пик Шишабангма", - написано на странице альпиниста в социальной сети Facebook.

Расположенная в китайских Гималаях гора Шишабангма (8027 м) стала последним пунктом в списке непальского спортсмена. Поднявшись на все 14 вершин за 190 дней, Нирмал Пуржа побил все предыдущие рекорды. В 2013 году южнокорейский альпинист Ким Чхан Хо смог покорить все восьмитысячники за семь лет и десять месяцев. В 1987 году поляк Ежи Кукучка прошел путь за семь лет и 11 месяцев.

Нирмал Пуржа приступил к выполнению своей задумки в апреле, покорив 23 числа гору Аннапурна (8091 м). В мае 2019 года непалец поднялся на самую высокую точку земли, на Эверест, а затем на пики Лхоцзе и Макалу всего за 48 часов, побив собственный рекорд. Для восхождения на Шишабангму Нирмалу Пурже потребовалось получить специальное разрешение у властей КНР.

Покорение 14 горных вершин высотой свыше 8 км считается большим достижением в высотном альпинизме.