"Новая газета" выиграла в ЕСПЧ дело против России

ПАРИЖ, 29 октября. /ТАСС/. Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) вынес во вторник решение в пользу "Новой газеты" и ее сотрудника Георгия Бородянского по жалобе против России. Об этом говорится в постановлении суда.

В августе 2005 года газета опубликовала статью Бородянского под названием "Папа Омский, или колокол в маске". Она содержала критику в отношении омского губернатора Леонида Полежаева. В ней, в частности, утверждалось, что он злоупотреблял своими полномочиями в личных интересах. В этой связи против газеты губернатором была подана жалоба о диффамации.

В октябре 2007 года Куйбышевский районный суд города Омска вынес решение в пользу истца, обязав газету и автора статьи опубликовать опровержение и выплатить истцу 150 тыс. рублей. 12 марта 2008 года Омский областной суд, рассматривая поданную апелляцию, оставил в силе это решение, но уменьшил сумму до 50 тыс. рублей.

В жалобе, поданной в дальнейшем в ЕСПЧ, Бородянский и "Новая газета" утверждали, что решения российских судов в их отношении необоснованно ограничили их право на свободу выражения мнений, гарантированное статьей 10 Европейской конвенции по правам человека. Рассмотрев жалобу, ЕСПЧ констатировал нарушение этой статьи конвенции.

При этом Страсбургский суд постановил, что государство-ответчик обязано в течение трех месяцев перечислить на банковский счет представителя заявителей следующие суммы: €1160 для компенсации материального ущерба и €1000 в качестве компенсации нематериального ущерба.