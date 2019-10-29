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Крупнейшие хедж-фонды предрекли революции и рост напряженности в мире в ближайшие 10 лет

Как отмечают специалисты, обществу все сложнее успевать за глобальными переменами

ЭР-РИЯД, 29 октября. /ТАСС/. Мировая экономика в ближайшие 10 лет столкнется с последствиями технологического прогресса, который может привести к конфликтам и даже революциям. Такое мнение высказал миллиардер, основатель и сопредседатель одного из крупнейших в мире хедж-фондов Bridgewater Associates Рэй Далио, выступая на форуме Future Investment Initiative в Эр-Рияде.

Рэй Далио назвал пять основных факторов, которые, по его мнению, окажут фундаментальное влияние на мир в ближайшие десять лет.

"Развитие технологий, таких как искусственный интеллект, увеличит производительность в мировой экономике, но, как следствие, и увеличит и разрыв в благосостоянии людей, приведет к нехватке рабочих мест. Второе следствие [этого процесса] - рост экономических и идеологических конфликтов внутри стран. Потому что усиливающееся расслоение общества и разница в идеологических подходах уже сейчас приводит к конфликту между капитализмом и социализмом. Я думаю, что внутренние столкновения изменят порядок мира в ближайшие годы", - рассуждал Далио.

"Эти столкновения и есть форма революций, которые происходят уже сейчас. Это будет иметь огромный эффект на ситуацию в экономике и социуме", - резюмировал бизнесмен.

Другими факторами, влияющими на ближайшее будущее, Далио назвал неэффективность монетарных политик и риски изменения климата. "Все это в сумме крайне пугающая картина для ближайших десяти лет", - заключил он.

С прогнозами Далио согласились сооснователь и глава фонда Blackstone Стивен Шварцман, а также президент банка Goldman Sachs Джон Валдрон. "Не согласиться с Рэем было бы неправильным шагом. Он почти всегда прав", - сказал Шварцман. "Искусственный интеллект принесет обществу много положительных решений, но он также создаст и проблему занятости", - добавил он.

"Эффективность снижения процентных ставок закончилась, и непонятно, как управлять финансовым институтом в таком мире", - продолжал Шварцман.

"Людям все сложнее успевать за тем, как быстро все меняется вокруг. И я думаю, что в ближайшие пять лет произойдут радикальные перемены на рынке", - сказал глава инвестиционного банка HSBC Ноэль Куинн, призвав аудиторию не заблуждаться в том, что "кто-то может изменить эту ситуацию в одиночку".

Future Investment Initiative, известный как "Давос в пустыне" - молодой форум, созданный в 2017 году по инициативе наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Сальмана как площадка для презентации и обсуждения плана амбициозных экономических реформ королевства Vision 2030 (программа призвана снизить зависимость королевства от экспорта нефти и вывести страну в число ведущих экономик мира).

Теги
Саудовская АравияСауд, Мухаммед бен Сальман, Аль
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