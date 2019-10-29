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Икону, у которой молился в годы войны патриарх Алексий I, впервые выставят в музее

Ее можно будет увидеть на выставке "Память поколений" в Москве

МОСКВА, 29 октября. /ТАСС/. Икона, перед которой в годы Великой Отечественной войны на тот момент будущий предстоятель Русской православной церкви (РПЦ) Алексий I молился о победе над нацизмом, впервые будет выставлена в музее. В ноябре ее можно будет увидеть на выставке "Память поколений" в Москве, сообщил во вторник ТАСС представитель фонда гуманитарных проектов "Моя история" (выступает соорганизатором выставки).

"1 ноября из Санкт-Петербурга на выставку "Память поколений" поедет икона Святителя Николая из Николо-Богоявленского морского собора с тем, чтобы занять почетное место на экспозиции, посвященной изобразительному искусству времен Великой Отечественной войны. Эта икона многие годы находилась в храме, в музее она выставляется впервые", - сказал представитель фонда.

Он уточнил, что икона написана в начале XVII века, с 1897 по 1918 год находилась у членов императорской семьи Романовых. С начала 1930-х годов образ принадлежит Николо-Богоявленскому морскому собору (Санкт-Петербург).

"Во время Великой Отечественной войны образ святителя Николая являлся келейным митрополита Ленинградского и Новгородского Алексия (Симанского). Будущий [на тот момент] патриарх Алексий l (возглавлял РПЦ в 1945-1970 гг. - прим. ТАСС) ежедневно молился перед ним об укреплении народа России и даровании долгожданной Победы", - отметил собеседник.

XVIII церковно-общественная выставка-форум "Православная Русь - ко Дню народного единства" пройдет с 4 ноября по 8 декабря на основном этаже Манежа, где организована специальная застройка с устройством климатического купола для обеспечения сохранности уникальных экспонатов. Будут представлены 150 произведений живописи и скульптуры из 34 городов России. Благодаря этому можно будет увидеть, как отражалась тема войны в изобразительном искусстве 1940-2010-х годов. Организаторами выставки стали патриарший совет по культуре, правительство Москвы, Министерство культуры РФ, исторический парк "Россия - Моя история", Российское военно-историческое общество.

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