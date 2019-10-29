Путин заявил, что Примаков отстаивал идеи многополярного мира

МОСКВА, 29 октября. /ТАСС/. Евгений Примаков всегда ставил превыше всего интересы России, отстаивал идеи многополярного мира, не боялся сложных задач и был примером благородства и порядочности. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на церемонии открытия памятника советскому и российскому государственному деятелю Евгению Примакову в Москве.

"На каждом этапе своей большой, насыщенной жизни превыше всего он ставил интересы Отечества, никогда не стремился кому-то угодить, не боялся сложных задач, решал их профессионально, спокойно, умел проявить волю. А когда требовалось - и найти баланс, безошибочно выделял суть происходящего, внимательно вникал в детали, всесторонне, комплексно анализировал любую трудную проблему, понимал, чувствовал перспективу. И этот метод Примакова много раз и в самых разных сферах помогал повысить точность прогноза, заглянуть в будущее, выстроить нестандартную стратегию", - сказал Путин.

Он назвал Примакова государственным деятелем и человеком "огромного масштаба", отметив, что его помнят как в России, так и за рубежом и относятся к нему с теплотой и уважением.

Уважение к России

Путин отметил, что Примаков является примером "глубокой, ответственной, деятельной любви к Родине, благородства, надежности и порядочности".

"Он очень многое сделал для укрепления авторитета института мировой экономики и международных отношений. Будучи гражданским, что называется, не из системы человеком, смог завоевать заслуженно признание в Службе внешней разведки, сохранить и развить ее лучшие традиции. Как председатель правительства, в непростой, сложнейший, можно сказать, драматический для России исторический период сумел добиться политической и экономической стабилизации ", - отметил Путин.

Глава государства особо подчеркнул работу Примакова на посту министра иностранных дел. "Во многом благодаря ему в мировую дипломатию стало возвращаться уважение к нашей стране, а в работе российского внешнеполитического ведомства утвердилось понимание безусловного приоритета национальных интересов, стремление отстаивать их твердо и последовательно", - подчеркнул президент.

По словам Путина, как востоковед и арабист, Примаков понимал, что мир "гораздо сложнее любых шаблонов и привычных стереотипов", активно продвигал идею многополярности. "По большому счету именно Примаков четко сформулировал эти ключевые принципы сегодняшнего мира. Мы видим, что многополярность сегодня - не просто тенденция, а реальность сегодняшней жизни", - добавил президент.

По его словам, символичным является то, что памятник Примакову установлен рядом с МИД. "Наша общая обязанность - беречь его наследие, всегда слышать голос Примакова. Я очень надеюсь, что этот замечательный памятник будет сохранять великую память о великом гражданине России", - заключил Путин.

В церемонии открытия памятника приняли участие вдова Евгения Примакова, его внук, специальный представитель президента России по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой, лидер КПРФ Геннадий Зюганов, глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий, руководитель аппарата правительства Российской Федерации Константин Чуйченко, спикер Совфеда Валентина Матвиенко, глава СВР Сергей Нарышкин, мэр Москвы Сергей Собянин, лидер ЛДПР Владимир Жириновский.