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Глава Удмуртии отстранил от работы бизнес-омбудсмена на время проверки сведений о доходах

В соответствующем документе уточняется, что решение принято в том числе "в связи с проведением проверки достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представленных за 2016-2018 годы"

ИЖЕВСК, 29 октября. /ТАСС/. Глава Удмуртии Александр Бречалов подписал распоряжение об отстранении от занимаемой должности бизнес-омбудсмена Александр Прасолова на время проверки в том числе достоверности и полноты сведений о доходах. Соответствующий документ разместили на сайте правительства региона во вторник.

"Отстранить Прасолова Александра Алексеевича от замещаемой должности уполномоченного по защите прав предпринимателей в Удмуртской Республике на срок с 29 октября 2019 года до 28 декабря 2019 года", - говорится в распоряжении.

В документе уточняется, что решение принято в том числе "в связи с проведением проверки достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представленных за 2016-2018 годы". Также проверят соблюдение Прасоловым ограничений, запретов и требований, связанных с конфликтом интересов.

Поясняется, что контроль за исполнением распоряжения возложили на управление госслужбы и кадров администрации главы и кабинета министров региона.

По данным Единого государственного реестра юридических лиц, Александр Прасолов является владельцем 100% доли ООО "Тамал", которое находится в стадии ликвидации. Основным видом деятельности компании является производство прочих деревянных строительных конструкций и столярных изделий. Кроме того, отец бизнес-омбудсмена - Алексей Прасолов - является председателем Госсовета Удмуртии.

Как сообщается на сайте уполномоченного по защите прав предпринимателей в Удмуртии, Прасолов был назначен на должность в ноябре 2013 года. ТАСС пока не располагает информацией, в связи с чем проводится проверка и в чем подозревают бизнес-омбудсмена региона. Сам Прасолов отказался от комментариев по этой ситуации.

Теги
РоссияУдмуртия
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