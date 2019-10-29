Крым получил первые 44 новых автобуса для городских и междугородных маршрутов

СИМФЕРОПОЛЬ, 29 октября. /ТАСС/. Госпредприятие "Крымтроллейбус" получило первые 44 новых автобуса "ЛиАЗ" и "КАВЗ" для городских, пригородных и междугородных маршрутов, сообщили журналистам во вторник в пресс-службе министерства транспорта Республики Крым.

"По поручению главы Республики Крым Сергея Аксенова подведомственное министерству транспорта предприятие "Крымтроллейбус" получило первые 44 новых автобуса "ЛиАЗ" и "КАВЗ". До конца года "Крымтроллейбус" получит еще 97 газомоторных и дизельных автобусов для городского, пригородного и междугороднего сообщения", - отмечает пресс-служба.

Автобусы ориентированы на перевозки маломобильных групп граждан, оснащены кондиционерами, камерами видеонаблюдения и системой ГЛОНАСС. Отмечается, что до конца года предприятие получит 27 троллейбусов с удлиненным автономным ходом. Эти троллейбусы будут курсировать по существующим маршрутам Симферополя и Ялты.

Ранее глава республики Сергей Аксенов выступая 23 октября в крымском парламенте с докладом о плане работы правительства на пять лет сообщал, что в рамках государственной программы Республики Крым по развитию транспортного комплекса в течение трех лет будут закуплены более 1 тыс. единиц новых автобусов и троллейбусов для "Крымтроллейбуса" и муниципальных предприятий.

Также власти Крыма планируют закупить 27 вагонов для единственной в регионе трамвайной линии по программе государственного лизинга, которая продлевается до 2022 года.