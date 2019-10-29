Решение об отказе признать СКК "Петербургский" памятником будет оспариваться в суде

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 29 октября. /ТАСС/. Петербургская активистка подала в суд иск о признании незаконным отказа комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры (КГИОП) Санкт-Петербурга признать объектом культурного наследия спортивно-концертный комплекс на проспекте Гагарина. Об этом сообщила во вторник объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.

СКК "Петербургский", возведенный в 1980 году, планируется перестроить под современную ледовую арену, на которой должны пройти матчи чемпионата мира по хоккею 2023 года. Статус памятника мог бы защитить постройку от сноса.

"Куйбышевский районный суд г. Санкт-Петербурга назначил предварительное судебное заседание по иску Ларисы Лопаткиной к КГИОП о признании незаконным бездействия. Лопаткина просит признать незаконным отказ КГИОП в отношении рассмотрения вопроса о включении объекта "Спортивно-концертный комплекс имени Ленина" в перечень выявленных ОКН и обязать КГИОП включить данный объект в перечень выявленных ОКН на основании представленных документов", - говорится в сообщении пресс-службы судов.

В качестве заинтересованных лиц к разбирательству планируется привлечь Санкт-Петербургское городское отделение Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры (ВООПИиК) и Союз архитекторов Петербурга.

Спортивно-концертный комплекс

СКК "Петербургский" построен рядом с Московским парком Победы в 1980 году. Здание цилиндрической формы опоясывают 56 несущих колонн, на пандусе главного входа установлены скульптурные композиции "Искусство" и "Спорт".

По информации на сайте СКК, научно-техническое общество Франции в 1988 году, к столетию возведения Эйфелевой башни в Париже, создало список величайших инженерных достижения XX века. Наряду с туннелем под Ла-Маншем, норвежской платформой для добычи нефти со дна Северного моря и транспортной эстакадой, соединившей все острова Японии, в число шедевров попал и петербургский СКК благодаря гигантскому пролету в 160 м, перекрытому тонкой стальной оболочкой.

В начале 2019 года в КГИОП поступила общая заявка петербургского отделения ВООПИиК и городского Союза архитекторов на включение спортивно-концертного комплекса "Петербургский" в реестр объектов культурного наследия. Комитет отказал, сославшись на то, что на тот момент со времени постройки комплекса не прошло 40 лет, и этот статус может быть присвоен зданию не раньше чем в 2020 году, согласно закону об объектах культурного наследия.