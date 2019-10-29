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Эксперт: резкая смена погоды может стать причиной инсульта

Увеличение числа инсультов можно наблюдать поздней осенью или ранней весной, отметил главный ученый секретарь Всероссийского общества неврологов Михаил Мартынов
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© Владимир Смирнов/ТАСС

МОСКВА, 29 октября. /ТАСС/. Резкая смена погодных условий, в частности температуры и давления, может стать причиной инсульта у человека. Увеличение числа инсультов можно наблюдать поздней осенью или ранней весной, сообщил во вторник профессор кафедры неврологии, нейрохирургии и медицинской генетики Российского национального исследовательского медицинского университета (РНИМУ) имени Н.И. Пирогова, главный ученый секретарь Всероссийского общества неврологов Михаил Мартынов.

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Инсульт - острое нарушение кровообращения головного мозга. Инсульты находятся по частоте на втором месте после инфаркта миокарда. По данным Всероссийского центра профилактической медицины, на долю инсульта приходится 25% смертей среди мужчин и 39% - среди женщин. Только 13-15% пациентов полностью выздоравливают, остальные умирают или остаются инвалидами.

"Исследования были проведены по инсульту и в мире в целом и в нашей стране, которые показывают, что ряд факторов в первую очередь изменение атмосферного давления в течение суток, резкое, примерно на 15-20% мм ртутного столба, температура, особенно переход от минусовой температуры к плюсовой в течение дня, - сказал он во Всемирный день борьбы с инсультом. - Есть в году определены периоды, это обычно поздняя осень, ранняя весна, переход от зимы к весне".

Мартынов добавил, что причиной этому служит также то, что с возрастом многие люди становятся метеозависимыми. "Как раз у этих людей, особенно у которых есть сопутствующая артериальная гипертензия, атеросклероз это наиболее ярко проявляется. Допустим, если брать Москву, то мы тоже видим, что в нашем городе имеются определение увеличение частоты как раз в конце ноября, в ноябре и потом в конце февраля", - добавил он.

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Россия
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