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Медведев поручил расширить услуги, оказываемые с помощью единой биометрической системы

Предложения необходимо представить 1 июля 2021 года

МОСКВА, 29 октября. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев предписал профильным ведомствам расширить число услуг, оказываемых с помощью единой биометрической системы. Это следует из перечня поручений правительственной комиссии по экономическому развитию и интеграции по координации работы по достижению целевого уровня экономического роста не ниже 3% начиная с 2021 года.

"Минкомсвязи, Минфину, Росфинмониторингу и ФСБ с участием заинтересованных федеральных органов исполнительной власти и Банка России: обеспечить принятие федерального закона, направленного на создание и использование инфраструктуры цифрового профиля гражданина при предоставлении финансовых услуг, срок - 1 июля 2020 года; обеспечить принятие федерального закона, направленного на расширение перечня финансовых услуг и предоставление иных услуг, которые могут оказываться с использованием единой биометрической системы, срок - 1 июля 2021 года", - говорится на официальном сайте правительства.

Минэкономразвития, Минкомсвязи и Минфин указано обеспечить на основе существующих информационных систем создание единой цифровой платформы поддержки принятия решений в системе стратегического управления, включающей модули принятия управленческих решений, поддержки бюджетного и стратегического планирования. Срок - 1 сентября 2020 года.

МВД и Минкомсвязи должны обеспечить возможность подачи иностранными гражданами заявлений на получение госуслуг в сфере миграции в электронном виде. Срок - 1 декабря 2023 года.

Теги
Медведев, Дмитрий АнатольевичРоссия
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